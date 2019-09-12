В UFC опровергли, что Волков снялся с боя в апреле из-за допинга

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский заявил, что российский боец Александр Волков, который снялся с апрельского турнира в Санкт-Петербурге, не смог выйти в октагон из-за проблем со здоровьем, а не по причине проваленного допинг-теста.

Громковского спросили, имеют ли под собой основания слухи о допинге, будто бы найденном у Волкова.

«Мне миллион раз задавали этот вопрос. Всегда отвечаю, что Волков снялся из-за проблем со здоровьем. Данная тема конфиденциальна, поэтому мне не хотелось бы давать какие-то комментарии. Он будет драться в Москве. Думаю, Александр за это время решил все проблемы», — цитирует Громковского RT на русском.

Следующим соперником Волкова, выступающего в тяжёлом весе, станет бразилец Джуниор дос Сантос. Бой состоится в Москве 9 ноября.