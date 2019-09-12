Путин и Нурмагомедов встретятся в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается лично встретиться в Дагестане с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, который 7 сентября в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Путин в четверг прилетел в Дагестан в двадцатую годовщину отражения нападения боевиков на республику.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин и Нурмагомедов уже встречались после победы российского бойца в поединке с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Во встрече также принял участие Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба.

В ночь со среды на четверг Нурмагомедов прилетел в Махачкалу, где его встретил, в частности, председатель правительства Дагестана Артём Здунов.

