Волков — о возможном реванше с Льюисом: он потешил бы моё самолюбие, не более

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, как относится к возможности матча-реванша с Дерриком Льюисом, который в октябре 2018 года на турнире UFC 229 нокаутировал своего соперника за 11 секунд до конца боя.

«Моя команда — инициатор в том, чтобы я ещё раз подрался с Льюисом. Я как профессиональный спортсмен отношусь к этому спокойно. Для меня это способ реабилитироваться. Но мне бы не хотелось смотреть в прошлое, заглядывать туда. Я только получаю опыт из поражений, что заставляет меня тренироваться более усиленно и идти вперёд.

Сейчас Льюис находится не на самых выгодных для меня строчках. Этот реванш потешит самолюбие, и не более того. Мне сейчас интересны бойцы, которые находятся выше меня в таблице. Пояс от Льюиса очень далёк. Поединок может состояться, если мы будем находиться в одном конкурентном положении.

Сам поединок все видели, все понимают, как он сложился. Банально говорить, что решает один удар. Но я на себе это испытал и теперь могу поделиться своим опытом: да, это так. Нет смысла переживать, грустить, а стоит, наоборот, идти дальше. Никак это поражение меня из колеи не выбило, а, наоборот, добавило новых сил, новой мотивации, чтобы расти ещё больше», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Следующим соперником Волкова станет бразилец Джуниор дос Сантос, который сразится с ним в Москве 9 ноября на турнире UFC Fight Night 163.