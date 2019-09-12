А. Нурмагомедов: ещё пара боёв, и Махачев будет сражаться за титул в UFC

Тренер Абдулманап Нурмагомедов уверен, что Ислам Махачев получит чемпионский бой после пары побед в UFC.



«Ещё пара боёв, и мы должны за пояс состязаться. Всё есть у Ислама для этого: опыт любительских боев, а также хорошие победы среди профессионалов в топ-10», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Нурмагомедова-старшего.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября Ислам Махачев встретился с Дэви Рамосом. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Махачеву единогласным решением — 29:27, 30:26, 30:26.



На счету Махачева серия из шести побед подряд. Примечательно, что Махачев выступает в одной весовой категории с российским чемпионом организации, сыном Абдулманапа Нурмагомедова — Хабибом.