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А. Нурмагомедов: ещё пара боёв, и Махачев будет сражаться за титул в UFC

А. Нурмагомедов: ещё пара боёв, и Махачев будет сражаться за титул в UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Тренер Абдулманап Нурмагомедов уверен, что Ислам Махачев получит чемпионский бой после пары побед в UFC.

«Ещё пара боёв, и мы должны за пояс состязаться. Всё есть у Ислама для этого: опыт любительских боев, а также хорошие победы среди профессионалов в топ-10», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Нурмагомедова-старшего.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября Ислам Махачев встретился с Дэви Рамосом. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Махачеву единогласным решением — 29:27, 30:26, 30:26.

На счету Махачева серия из шести побед подряд. Примечательно, что Махачев выступает в одной весовой категории с российским чемпионом организации, сыном Абдулманапа Нурмагомедова — Хабибом.

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