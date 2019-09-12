Чемпионка по тайскому боксу Дьячкова проведёт свой второй бой по правилам ММА

Чемпионка Европы и многократная чемпионка России по тайскому боксу Наталья Дьячкова готовится провести свой второй поединок по правилам ММА. 14 сентября в Екатеринбурге Дьячковой будет противостоять не знающая поражений соотечественница Мария Здирок (1-0). Бой пройдёт в рамках наилегчайшей весовой категории.



24-летняя Дьячкова по прозвищу Рысь является обладательницей многих титулов в тайском боксе, как в любительском, так и профессиональном сегменте. В поединках по правилам ММА Дьячкова дебютировала в марте 2019 года, уступив рычагом локтя Юлии Столяренко из Литвы.