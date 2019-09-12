Чемпионка по тайскому боксу Дьячкова проведёт свой второй бой по правилам ММА
Чемпионка Европы и многократная чемпионка России по тайскому боксу Наталья Дьячкова готовится провести свой второй поединок по правилам ММА. 14 сентября в Екатеринбурге Дьячковой будет противостоять не знающая поражений соотечественница Мария Здирок (1-0). Бой пройдёт в рамках наилегчайшей весовой категории.
24-летняя Дьячкова по прозвищу Рысь является обладательницей многих титулов в тайском боксе, как в любительском, так и профессиональном сегменте. В поединках по правилам ММА Дьячкова дебютировала в марте 2019 года, уступив рычагом локтя Юлии Столяренко из Литвы.
- 12 сентября 2019
-
19:15
-
18:07
-
17:58
-
16:31
-
15:47
-
15:39
-
14:40
-
14:04
-
13:17
-
13:02
-
11:35
-
10:42
-
09:11
-
03:48
-
00:44
- 11 сентября 2019
-
23:48
-
21:43
-
21:30
-
20:43
-
19:59
-
18:30
-
17:45
-
15:30
-
14:20
-
13:29
-
12:27
-
11:20
-
10:30
-
09:24
-
00:37
- 10 сентября 2019
-
23:58
-
22:24
-
21:45
-
20:58
-
19:48
Партнерский контент