Путин и Нурмагомедов обсудили акклиматизацию в дальних командировках

Президент России Владимир Путин и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обсудили акклиматизацию в дальних командировках. Путин отметил, что форму ему помогают поддерживать занятия спортом.



«Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело. Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть», — приводит слова Нурмагомедова РИА “Новости".



Нурмагомедов добавил, что на полную акклиматизацию уходит около недели. По словам Нурмагомедова, бойцы всегда интересуются тем, когда прилетел соперник. Зная эту информацию, можно понять, прошла у него уже акклиматизация или нет, и учесть этот фактор во время боя. Большую роль в акклиматизации, отметил Хабиб, играет и климат страны.