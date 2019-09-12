Путин и Нурмагомедов обсудили акклиматизацию в дальних командировках

Президент России Владимир Путин и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обсудили акклиматизацию в дальних командировках. Путин отметил, что форму ему помогают поддерживать занятия спортом.
«Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело. Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть», — приводит слова Нурмагомедова РИА “Новости".
Нурмагомедов добавил, что на полную акклиматизацию уходит около недели. По словам Нурмагомедова, бойцы всегда интересуются тем, когда прилетел соперник. Зная эту информацию, можно понять, прошла у него уже акклиматизация или нет, и учесть этот фактор во время боя. Большую роль в акклиматизации, отметил Хабиб, играет и климат страны.
- 12 сентября 2019
-
21:49
-
20:44
-
19:15
-
18:07
-
17:58
-
16:31
-
15:47
-
15:39
-
14:40
-
14:04
-
13:17
-
13:02
-
11:35
-
10:42
-
09:11
-
03:48
-
00:44
- 11 сентября 2019
-
23:48
-
21:43
-
21:30
-
20:43
-
19:59
-
18:30
-
17:45
-
15:30
-
14:20
-
13:29
-
12:27
-
11:20
-
10:30
-
09:24
-
00:37
- 10 сентября 2019
-
23:58
-
22:24
-
21:45