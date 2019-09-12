Путин — Хабибу: хороший ты удушающий приём Порье сделал. И на горло не давил
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и поделился впечатлениями от победы бойца над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
«Победа убедительная. Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий приём. Классический такой удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Всё по-честному», — приводит слова Путина RT на русском.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоялся 7 сентября. Для россиянина это была вторая защита титула. После победы над американцем его профессиональный рекорд достиг 28 побед в 28 боях.
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