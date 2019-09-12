Порье — Хабибу: спасибо за тяжёлый жизненный урок
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье обратился посредством своей страницы в «Инстаграме» к чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову, отметив, что тот преподал ему полезный урок.
«На всё в жизни есть причина. Это моё путешествие, и оно уникально. Спасибо Хабибу ещё за один тяжёлый жизненный урок. Никаких оправданий и никаких сожалений. Продолжаем двигаться», — написал спортсмен.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Порье в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, 7 сентября в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном бою вечера Хабиб Нурмагомедов досрочно одолел Дастина Порье. В результате последний лишился звания временного чемпиона.
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