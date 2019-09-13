Чемпион Bellator Фрейре: могу нокаутировать Нурмагомедова

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре считает, что ему по силам справиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам бразильца, он сможет победить Хабиба досрочно.

«Хабиб очень жёсткий, у него феноменальный уровень борьбы и самбо. Но он слаб в стойке и я могу поймать его. Нет ничего невозможного. Да, он очень хорош, он победил 28 раз и ни разу не проиграл, но тот же Тибау дал ему очень жёсткий бой и я думаю, что способы побить Нурмагомедова есть. Верю, что мне это под силу. Если я донесу до него свой удар, то могу нокаутировать его.

У него одна и та же схема боя с самого начала карьеры. Он зажимает соперника к клетке, а затем делает проход в ноги. Кажется, никто не пробовал пробить ему коленом, во всяком случае не помню того, кто был бы близок к попаданию. Яквинта дал Хабибу хороший бой, но он неправильно сокращал дистанцию. Думаю, я смогу сделать это лучше", — приводит слова Фрейре MMA Fighting.

Фрейре за годы профессиональной карьеры провёл 33 поединка, победив в 29 из них.