Нурмагомедов: удар от Порье зацепил, если бы рубился с ним, было бы опасно

12 сентября чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В беседе с главой государства боец рассказал о недавнем противостоянии с Дастином Порье.
Так Хабиб признался, что пропущенный во втором раунде боя удар его «зацепил». По словам россиянина, открытое противостояние в стойке могло бы для него быть опасным.
«Удар зацепил. Он все свои поединки выигрывал в стойке — руками, ногами, прессингом. Мы ждали, что он будет лучше на ногах. Но эта борьба его чуть замедлила. Если бы я в первом раунде пошёл рубиться, было бы опасно. Сначала мы его завозили, а затем я застоялся и пропустил. Услышал недовольный голос отца, что нужно возвращаться в партер», — приводит слова Нурмагомедова RT на русском.
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