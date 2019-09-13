Емельяненко: я готов провести 11 боёв подряд

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал свою форму, заявив, что готов провести 11 боев за вечер. Александр после победы над Михаилом Кокляевым уверяет, что готов сразиться с десятью его единомышленниками — представителями тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга и силового экстрима.



«Пускай они соглашаются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут складывать их для склада испорченной мебели. Меня не смущают их габариты, я в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер», — приводят слова Емельяненко «Известия».

Сам Михаил Кокляев пока никак не отреагировал на это выступление. Зато его неожиданно поддержали другие российские пауэрлифтеры. Например, штангист Павел Дружинин уже согласился выйти на ринг вслед за тяжелоатлетом.