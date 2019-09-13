Рябинский — о планах по Поветкину: пытаемся договориться с Фьюри

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что российский боксёр Александр Поветкин уже в этом году может провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Постараемся, чтобы бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, то рассчитываем на первую половину следующего года. В наших планах договориться о бое с Тайсоном Фьюри. Тем более что Тайсон тоже хочет этого боя. Переговоры уже идут, но это не мгновенный процесс», — цитирует Рябинского «РБК-Спорт».

Промоутер добавил, что бой может состояться в Великобритании или в США, но не в России, где не смогут заплатить столько, чтобы можно было покрыть гонорары бойцов.

«К сожалению, у людей падает уровень жизни. В последнее время они не могут позволить себе тратить на развлечения столько, сколько раньше. Билеты на такого рода шоу не каждый может себе позволить. Российские телевизионные каналы тоже не могут позволить себе платить за трансляции столько, сколько за это платят за границей. Поэтому, проводя этот бой в России, мы не сможем даже покрыть гонорары бойцов», — сказал Рябинский.