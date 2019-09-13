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Видео: Путин и Нурмагомедов встретились в Дагестане

Видео: Путин и Нурмагомедов встретились в Дагестане
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 11 на 12 сентября Хабиб Нурмагомедов, который 7 сентября защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, прилетел в Дагестан, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Дастином Порье, отметив классический удушающий приём в его исполнении. Также боец и президент обсудили тонкости акклиматизации в дальних командировках.

«Через неделю где-то пик бывает. Эти моменты они же не учитывали», — сказал Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На встрече также присутствовали глава республики Владимир Васильев и Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба.

Победа над Порье не позволила Нурмагомедову выйти в лидеры сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Российский боец остался на второй строчке, а возглавляет классификацию, как и прежде, американец Джонс Джонс, чемпион в полутяжёлом весе.

Нурмагомедов не смог подняться на 1-е место рейтинга UFC после победы над Порье
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