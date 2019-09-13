Рябинский рассказал, как поругался с Кингом из-за отмены боя Лебедева и Джонса

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал историю пятилетней давности, когда сорвался поединок российского боксёра Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, поскольку представитель Панамы провалил допинг-тест перед боем. Из-за отмены боя Рябинский поссорился с промоутером Доном Кингом.
«Я был так зол, просто в ярости, поскольку мне с Денисом пришлось выходить к людям и отменять бой, хотя этот бой был главным поединком вечера. Публика ждала именно Лебедева и Джонса, всё это было очень неприятно. Я сказал Кингу, что боя не будет, и мы в тот вечер сильно поругались. Он явно не ожидал, что я этот бой отменю.
Нам наплевать было на деньги. Мы решили, что Денис Лебедев не будет выступать против боксёра, который был пойман на допинге. Тестирование было прямо перед боем. С Кингом мы поругались, и стало понятно, что будет судебный процесс. И буквально через три часа после ссоры он мне позвонил, и мы с ним говорили как ни в чём не бывало. Человек так ведёт дела: у него очень быстро меняется настроение», — цитирует Рябинского «РБК-Спорт».
- 13 сентября 2019
-
14:30
-
13:35
-
12:22
-
11:23
-
10:18
-
09:12
-
02:31
-
00:56
-
00:48
- 12 сентября 2019
-
23:43
-
22:22
-
21:49
-
20:44
-
19:15
-
18:07
-
17:58
-
16:31
-
15:47
-
15:39
-
14:40
-
14:04
-
13:17
-
13:02
-
11:35
-
10:42
-
09:11
-
03:48
-
00:44
- 11 сентября 2019
-
23:48
-
21:43
-
21:30
-
20:43
-
19:59
-
18:30
-
17:45