Рябинский рассказал, как поругался с Кингом из-за отмены боя Лебедева и Джонса

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал историю пятилетней давности, когда сорвался поединок российского боксёра Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, поскольку представитель Панамы провалил допинг-тест перед боем. Из-за отмены боя Рябинский поссорился с промоутером Доном Кингом.

«Я был так зол, просто в ярости, поскольку мне с Денисом пришлось выходить к людям и отменять бой, хотя этот бой был главным поединком вечера. Публика ждала именно Лебедева и Джонса, всё это было очень неприятно. Я сказал Кингу, что боя не будет, и мы в тот вечер сильно поругались. Он явно не ожидал, что я этот бой отменю.

Нам наплевать было на деньги. Мы решили, что Денис Лебедев не будет выступать против боксёра, который был пойман на допинге. Тестирование было прямо перед боем. С Кингом мы поругались, и стало понятно, что будет судебный процесс. И буквально через три часа после ссоры он мне позвонил, и мы с ним говорили как ни в чём не бывало. Человек так ведёт дела: у него очень быстро меняется настроение», — цитирует Рябинского «РБК-Спорт».