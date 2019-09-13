Рябинский — о бое Нурмагомедова с боксёром: это был бы не спорт, а цирк

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не считает, что проведение поединка российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с кем-либо из известных боксёров стало бы хорошей идеей. Рябинского спросили, есть ли у него желание организовать бой Нурмагомедова в таком формате.

«Можно поставить соревноваться велосипедиста и лыжника. Это тоже реально. Вопрос в том, что я не хочу таким заниматься. Это цирк! Я уважаю людей, которые занимаются цирковыми представлениями. Но я не специалист в цирковых представлениях. Я больше за спорт», — приводит слова Рябинского «РБК-Спорт».

В августе 2017 года американский боксёр Флойд Мейвезер и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса. Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.