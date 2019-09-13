Первый соперник Нурмагомедова: нокаутировать Хабиба можно только в 1-м раунде

По мнению азербайджанского бойца Вюсала Байрамова, который был первым соперником Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах, нокаутировать россиянина можно, но лучше стремиться к этому в первом раунде, пока не устали руки.

Байрамов рассказал, что смотрел поединок Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, в котором российский боец одержал победу, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил звание чемпиона UFC в лёгком весе.

«Бой смотрел, переживал. Когда Порье во втором раунде попал, я не очень волновался. Если хочешь такого бойца, как Хабиб, нокаутировать, то это надо делать в первом раунде, даже в начале первого раунда. Потому что, как бы хорошо ты ни работал руками, после борьбы, после партера руки тяжёлые становятся, ты не сможешь бить, как раньше.

А когда Порье взял гильотину… Я, вообще, сейчас сам работаю судьёй, а в бою Хабиба работал Марк Годдард, который как раз меня учил. Он даже не собирался останавливать бой или проверять, не отключился ли Хабиб, потому что Порье не забрал полностью корпус, не закрыл гард. Годдард чётко смотрел на глаза бойца, насколько он в сознании. Если бы была какая-то опасность, что Хабиб заснул, Годдард бы его руку проверил для контроля», — приводит слова Байрамова «Матч ТВ».

Нурмагомедов и Байрамов сразились в сентябре 2008 года на турнире в Полтаве. Хабиб победил, применив удушающий приём. Всего в MMA на его счету 28 боёв и столько же побед.