Спарринг-партнёр Уаллина: Отто может выстоять 12 раундов с Фьюри и победить

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В главном его событии встретятся бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и небитый шведский проспект Отто Уаллин. В преддверии противостояния мыслями о нём поделился спарринг-партнёр Уаллина Егор Плевако (6-0, 3 КО), отметивший, что у Уаллина как минимум есть шансы выстоять с британцем все 12 раундов.



«Не спарринговал с Фьюри, но, глядя на него, глядя на его мощь, учитывая то, как Фьюри расправился со Шварцем, кажется, что шансов у Отто немного. Но Уаллин может не только достоять 12 раундов, но и победить.



Скажу так, его зря списывают со счетов. Он умный боец с сильным характером. У него хорошая команда, и он умеет исполнять задумки команды в бою. Можно ли проводить параллели с боем Джошуа — Руис? И да, и нет. Джошуа перед боем с Руисом, на мой взгляд, сильно хотел показать яркий дебют на американском ринге. Как показалось, ставки букмекеров и обожание публики вскружили ему голову, и он сам уверовал в свою непобедимость и недооценил Руиса. Фьюри же не такой, он не будет недооценивать Уаллина, а если недооценит, это пойдёт лишь на пользу Отто.



Сможет ли Уаллин доставить проблемы Фьюри? Определённо, а как пройдёт бой, зависит от многих факторов: каким будет Фьюри и с каким настроем выйдет Уаллин. То, что видел я, — это огромное желание Отто показать себя в этом бою, посмотрим, сохранит ли он его для боя, у него есть всё до того, чтобы навязать Фьюри свою игру и не дать ему работать в удобной ему манере», — сказал украинец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.



Егор Плевако — участник чемпионата мира 2013 года в составе сборной Украины, бывший член команды серии WSB «Украинские Атаманы» и двукратный победитель турнира «Золотые перчатки» по штату Нью-Йорк.