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Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры

Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры
Бокс/ММА / ММА 0

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В главном его событии встретятся легковесы Джастин Гэтжи и Дональд Серроне. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.

Также в турнире примет участие россиянин Никита Крылов. Его соперником станет опытный Гловер Тейшейра. Крылов показал на весах 93,2 кг, а Тейшейра — 92,7 кг.

UFC Fight Night 158. Ванкувер. Взвешивание

Основной кард

Дональд Серроне (155,5 фунта) — Джастин Гэтжи (155,5 фунта)
Гловер Тейшейра (204,5) — Никита Крылов (205,5)
Тодд Даффи — Джеф Хьюз (251)
Мичел Перейра — Тристан Коннелли (169,5)
Юрайя Холл (184) — Антонио Карлос Джуниор (185,5)
Миша Циркунов (205,5) — Джимми Крют (205).

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