Альварес — о бое с Ковалёвым: один из сложнейших вызовов в карьере
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым (34-3-1, 29 КО). Бойцы встретятся 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Это официально. Рад сообщить, что я поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых мощных соперников в полутяжёлом дивизионе. 2 ноября на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе будет один из сложнейших вызовов в карьере. Давайте творить историю вместе и станем чемпионами в четырёх весовых категориях», — написал Альварес.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сауля Альвареса в социальной сети «Инстаграм».
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