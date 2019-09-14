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Магомедшарипов не выступит на турнире в Бостоне

Магомедшарипов не выступит на турнире в Бостоне
Бокс/ММА / ММА 0

18 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6. В соглавном событии вечера должен был выступить российский полулегковес, пятый номер рейтинга UFC Забит Магомедшарипов. Предполагалось, что его соперником станет Келвин Каттар, занимающий одиннадцатое место в дивизионе.

Но Забит вынужден был сняться с турнира, сообщает MMA Fighting. О причинах, приведших к такому развитию событий, пока не сообщается. Но известно, что следующий поединок россиянина, вероятнее всего, переносится ненадолго.

Забит Магомедшарипов провёл предыдущий поединок в марте 2019 года. Тогда он победил Джереми Стивенса. Всего в UFC на его счету пять поединков, все они были для него успешными.

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