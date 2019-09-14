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Майкл Хантер вызвал Поветкина на бой

Майкл Хантер вызвал Поветкина на бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Новый чемпион WBA в супертяжёлом весе Майкл Хантер после победы над россиянином Сергеем Кузьминым вызвал на бой экс-чемпиона мира Александра Поветкина.

Американец хотел бы, чтобы бой прошёл 7 декабря в Саудовской Аравии.

Последний бой 40 летний Поветкин провёл 31 августа 2019 года, победив британца Хьюи Фьюри. На счету Александра в профессиональной карьере 37 боев, 35 побед, 24 нокаута.

Кузьмин потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA
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