Майкл Хантер вызвал Поветкина на бой
Новый чемпион WBA в супертяжёлом весе Майкл Хантер после победы над россиянином Сергеем Кузьминым вызвал на бой экс-чемпиона мира Александра Поветкина.
Американец хотел бы, чтобы бой прошёл 7 декабря в Саудовской Аравии.
Последний бой 40 летний Поветкин провёл 31 августа 2019 года, победив британца Хьюи Фьюри. На счету Александра в профессиональной карьере 37 боев, 35 побед, 24 нокаута.
Кузьмин потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA
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