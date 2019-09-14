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Хэйни сломал Абдуллаеву скулу и взял титул временного чемпиона WBC в лёгком весе

Хэйни сломал Абдуллаеву скулу и взял титул временного чемпиона WBC в лёгком весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Россиянин Заур Абдуллаев в бою за титул временного чемпиона WBC в лёгком весе техническим нокаутом проиграл американцу Девину Хэйни. Бой проходил в Нью-Йорке (США).

После четвёртого раунда бой был остановлен из-за сломанной скулы Заура.

Это первое поражение Абдуллаева в 12 поединках. У Хэйни 23 победы, из них нокаутом — 15.

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