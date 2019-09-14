Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом. Последний ради этой встречи поднимется в весе сразу на две весовые категории. На кону боя будет титул, которым владеет Ковалёв.
Теперь же стало известно, какую сумму получит Ковалёв и его команда за бой с Саулем Альваресом. Обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере» утверждает, что россиянин заработает $ 12 млн. При этом часть этой суммы пойдёт промоутерам из Main Event, а часть — представителям компании Top Rank.
Бой Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
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