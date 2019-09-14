Бетербиев и Гвоздик провели первую дуэль взглядов

18 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный поединок в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. В ночь на 14 сентября мск в Лас-Вегасе прошла первая пресс-конференция, посвящённая этому противостоянию. В её ходе соперники провели дуэль взглядов.

Видео и фото дуэли можно увидеть на официальной странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

Бетебрбиев и Гвоздик в 2019 году провели по одному бою. Россиянин нокаутировал Радивое Каладжича, а украинец досрочно справился с Дуду Нгумбу. В прошлом Гвоздик и Бетербиев встречались на любительском ринге. Тогда успех был на стороне Артура.