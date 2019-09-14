Хэйни вызвал на бой Ломаченко

Временный чемпион по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хейни, завоевавший титул 13 сентября в поединке с Зауром Абдуллаевым, вызвал на бой обладателя полноценного титула по версии WBC Василия Ломаченко. Хейни убеждён, что украинец избегает встречи с ним.

«Ломаченко не хочет этого боя. Но я чувствую, что готов к нему. Я обязательный претендент, так что давай, Ломаченко, давай сделаем этот бой. Абдуллаев был вторым обязательным претендентом, и я уничтожил его. Он не смог составить мне конкуренцию. Если кажусь Ломаченко настолько простым соперником, пусть подерётся со мной и уберёт меня с пути», — приводит слова Хейни Boxingnews24.

Ломаченко предыдущий поединок провёл 31 августа 2019 года, победив Люка Кэмпбелла, он стал чемпионом мира по версии WBC. Также он владеет титулами по версиям WBA Super и WBO.