Де ла Хойя: уверен, Альварес остановит Ковалёва
Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против Сергея Ковалёва.
«Мы обещали, что организуем бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. И мы устроили его. Исторические поединки — визитная карточка нашей компании. Мы рады, что смогли снова удовлетворить ожидания наших болельщиков.
Альварес — лучший боксёр P4P, он является одной из крупнейших звёзд в боксе. Только несколько боксёров в истории спорта могут сказать, что они были такими же, как Альварес. Сейчас он хочет завоевать титулы в четырёх весовых категориях в бою против одного из опаснейших бойцов. Уверен, Альварес остановит Ковалёва», — приводит слова Оскара де ла Хойи WorldBoxingNews.
- 14 сентября 2019
-
19:49
-
18:45
-
18:03
-
17:01
-
15:41
-
14:36
-
13:52
-
12:31
-
11:40
-
10:14
-
09:19
-
08:00
-
07:50
-
07:10
-
01:04
- 13 сентября 2019
-
23:39
-
22:48
-
21:54
-
20:41
-
20:27
-
19:19
-
18:45
-
17:56
-
16:30
-
15:25
-
14:30
-
13:35
-
12:22
-
11:23
-
10:18
-
09:12
-
02:31
-
00:56
-
00:48
- 12 сентября 2019
-
23:43
Партнерский контент