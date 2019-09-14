Де ла Хойя: уверен, Альварес остановит Ковалёва

Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против Сергея Ковалёва.



«Мы обещали, что организуем бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. И мы устроили его. Исторические поединки — визитная карточка нашей компании. Мы рады, что смогли снова удовлетворить ожидания наших болельщиков.



Альварес — лучший боксёр P4P, он является одной из крупнейших звёзд в боксе. Только несколько боксёров в истории спорта могут сказать, что они были такими же, как Альварес. Сейчас он хочет завоевать титулы в четырёх весовых категориях в бою против одного из опаснейших бойцов. Уверен, Альварес остановит Ковалёва», — приводит слова Оскара де ла Хойи WorldBoxingNews.