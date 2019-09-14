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Веласкес: я планирую продолжать драться в ММА

Веласкес: я планирую продолжать драться в ММА
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес отметил, что он способен продолжать драться в смешанных единоборствах на высоком уровне.

«Я постоянно думаю, что всё ещё могу драться на высоком уровне. Хожу в зал, тренируюсь, пусть и не готовлюсь к конкретным боям. Я всё ещё планирую драться в смешанных единоборствах. Мне нравится в реслинге, это очень интересно. Никогда раньше не мог такого подумать, но мы посмотрим, что будет дальше.

Если я смогу тренироваться и выступать на том уровне, как тогда, когда я только начинал, то буду продолжать. Я чувствую, что способен драться на самом высоком уровне», — приводит слова Кейна Веласкеса Bloody Elbow.

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