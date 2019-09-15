Фьюри — Уайлдеру: следующим будешь ты, бомж

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от победы над Отто Уаллином, а также вызвал на поединок чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Поздравляю Отто. Пусть его отец покоится с миром, да благословит его господь. Он бы очень гордился выступлением Отто. Уаллин — настоящий викинг. Это был классный бой. В ранних раундах у меня открылось рассечение, и это полностью поменяло поединок, я не мог видеть правым глазом, и мы часто сталкивались. Это было хорошее выступление, и я провёл 12-раундовый бой. Я донёс до подбородка Уаллина несколько ударов и провёл хорошие удары по корпусу, но он продолжал идти вперёд.

Деонтей Уайлдер, ты следующий, бомж. Всё это лишь подготовка. Следующим будет Уайлдер, 22 февраля. Теперь же я отправлюсь домой и отдохну вместе с семьёй", — приводит слова Фьюри RingTV.