Уаллин: сделал всё, что мог

Шведский боксёр Отто Уаллин поделился впечатлениями от поражения в бою с Тайсоном Фьюри, отметив, что сделал для победы всё, что было в его силах.

«Сделал всё, что мог. Приложил максимум усилий. Тайсон — великий чемпион. Когда я увидел у него рассечение, то пытался пробивать туда сильнее. Знал, что оно у него открылось после моего удара в углу. Был доволен, что сумел сделать ему рассечение, но мне бы хотелось оказывать на него более серьёзное давление. Бой показал, что теперь ни у кого не должно возникнуть вопросов относительно моего характера и мастерства», — приводит слова Уаллина RingTV.

Бой Фьюри и Уаллина завершился ранним утром 15 сентября мск. Встреча завершилась победой Фьюри единогласным решением судей.