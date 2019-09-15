Уаллин: сделал всё, что мог
Шведский боксёр Отто Уаллин поделился впечатлениями от поражения в бою с Тайсоном Фьюри, отметив, что сделал для победы всё, что было в его силах.
«Сделал всё, что мог. Приложил максимум усилий. Тайсон — великий чемпион. Когда я увидел у него рассечение, то пытался пробивать туда сильнее. Знал, что оно у него открылось после моего удара в углу. Был доволен, что сумел сделать ему рассечение, но мне бы хотелось оказывать на него более серьёзное давление. Бой показал, что теперь ни у кого не должно возникнуть вопросов относительно моего характера и мастерства», — приводит слова Уаллина RingTV.
Бой Фьюри и Уаллина завершился ранним утром 15 сентября мск. Встреча завершилась победой Фьюри единогласным решением судей.
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