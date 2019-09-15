Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приёмом. Видео

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. Его основной кард открывало противостояние тяжеловесов — Миши Циркунова и Джима Крута.
Уже в первом раунде латвиец одержал яркую победу. Находясь на полу, он перехватил инициативу и провёл уникальный удушающий приём, так называемый «перуанский галстук». Это был лишь второй раз в истории UFC, когда боец победил при помощи такого приёма.
Видео решающего эпизода можно посмотреть на странице UFC Espanol в «Твиттере».
Также на странице MMA Mania в «Твиттере» можно увидеть фото эпизода.
Для 32-летнего Циркунова это был девятый поединок в UFC и шестая победа в лучшей лиге мира. Перед турниром в Ванкувере он занимал пятнадцатое место в рейтинге полутяжёлого веса.
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