Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приёмом. Видео

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. Его основной кард открывало противостояние тяжеловесов — Миши Циркунова и Джима Крута.

Уже в первом раунде латвиец одержал яркую победу. Находясь на полу, он перехватил инициативу и провёл уникальный удушающий приём, так называемый «перуанский галстук». Это был лишь второй раз в истории UFC, когда боец победил при помощи такого приёма.

Видео решающего эпизода можно посмотреть на странице UFC Espanol в «Твиттере».

Также на странице MMA Mania в «Твиттере» можно увидеть фото эпизода.

Для 32-летнего Циркунова это был девятый поединок в UFC и шестая победа в лучшей лиге мира. Перед турниром в Ванкувере он занимал пятнадцатое место в рейтинге полутяжёлого веса.