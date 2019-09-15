Крылов: нельзя сравнивать Хабиба и Фёдора Емельяненко

Боец смешанных единоборств Никита Крылов поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове, а также отметил, что его невозможно сравнивать с Фёдором Емельяненко по объективным причинам.

«Хабиб — великолепный боец. Эра Емельяненко действительно прошла, и на смену ему пришёл новый боец, который, считаю, может по праву делить первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории вместе с Джоном Джонсом. Но, считаю, их с Фёдором нельзя сравнивать. Емельяненко — первооткрыватель ММА в России и в мире. Хабиб же выступает в новую эру, когда бойцы выглядят совершенно иначе. Потому это несравнимо.

Что касается Фёдора и его решения продолжать, мне кажется, в нём всё ещё горит огонь, но ему нечего доказывать. Мне кажется, его приход в Bellator связан с желанием продвинуть новое поколение своих воспитанников", — сказал Крылов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.