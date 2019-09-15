Фьюри бил чаще Уаллина, но Отто был точнее

Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Отто Уаллина (20-1, 13 КО). Последний, неожиданно для многих, сумел навязать британцу конкурентный поединок. Встреча прошла все отведённые дистанцией двенадцать раундов, по итогам которых Фьюри всё же одержал победу решением судей.

После завершения противостояния портал CompuBox опубликовал статистику ударов бойцов. Фьюри за двенадцать раундов выбросил в сторону противника 651 удар, донеся до цели 179 из них (27,5%). Что касается скандинава, то Уаллин нанёс 334 удара и 127 из них пришлось в цель, что составило 38%. При этом 49,7% точных ударов от шведа были силовыми.