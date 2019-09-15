Серроне: что дальше? Позвоню Уайту и спрошу, что у нас по плану

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Дональд Серроне, потерпевший поражение от Джастина Гэтжи на турнире UFC Fight Night 158 в Ванкувере и дал понять, что не намерен завершать карьеру, невзирая на вторую кряду осечку.
«Не буду искать никаких оправданий. Когда побеждаешь, все спрашивают, в чём секрет успеха. Когда проигрываешь, начинают появляться вопросы, что не сработало. Я упорно тренировался и надрывался, просто в этот раз не сработало.
Что дальше? Завтра сяду в самолёт, позвоню Дэне Уайту и спрошу, что у нас по плану. Он скажет, что я проиграл нокаутом и меня ждёт отстранение. А я спрошу, что будет после отстранения. С радостью подрался бы и на следующей неделе, но не знаю, на сколько меня отстранят медики", — приводит слова Серроне MMAJunkie.
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