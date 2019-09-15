Видео: Крылов впервые довёл бой до решения и проиграл Тейшейре

В ночь с 14 на 15 сентября мск в Ванкувере на «Роджерс Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В соглавном его событии встретились полутяжеловесы — Никита Крылов и экс-претендент на титул Гловер Тейшейра.

Поединок прошёл в яркой и конкурентной борьбе. По итогам трёх раундов мнения судей разделились, победа досталась бразильцу. Отметим, что Крылов впервые за 32 поединка на профессиональном уровне довёл бой до решения судей.

Фрагменты боя Гловер Тейшейра — Никита Крылов доступны на «Чемпионате».

Крылов потерпел второе поражение после возвращения в UFC, в сентябре минувшего года он уступил удушающим приёмом Яну Блаховичу. Перед турниром в Ванкувере Никита занимал тринадцатое место в рейтинге полутяжёлого веса.