Отец Фьюри: такое рассечение может стать концом карьеры для Тайсона
Отец бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, назвал выступление сына в поединке с Отто Уаллином худшим в карьере и заявил, что рассечение, полученное Тайсоном в третьем раунде, может стоить ему карьеры.
«Это было худшее выступление Тайсона. Похоже, что после второго раунда он уже ничего не мог делать. Его ударная мощь сегодня куда-то ушла, он был слаб, как котёнок, уже с первых минут. Если он сохранит с собой эту команду, его карьере настанет конец.
Тайсон потерял остроту, в нём не было мощи. Не понимаю, как такой парень, как Уаллин, был близок с Тайсоном по количеству джебов? Что касается рассечения, оно может стать концом карьеры. Возможно, ему понадобится операция", — приводит слова Фьюри-старшего BoxingScene.
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