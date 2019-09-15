Ян: следующим соперником станет кто-то из топовой четвёрки легчайшего веса

Российский легковес UFC Пётр Ян подтвердил, что с большой долей вероятности вернётся в октагон в декабре 2019 года на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. По словам Яна, его соперником станет кто-то из топ-4 легчайшего веса.



«Кто будет соперником, пока нет точной информации. Есть пока просто предпосылки. Что бой будет в декабре, тоже большая вероятность. Я жду от менеджеров и матчмейкеров стопроцентной информации, и тогда уже, думаю, огласим.



«Вероятность того, что соперником будет действующий чемпион Генри Сехудо, самая минимальная. Сейчас он будет защищать пояс в наилегчайшем весе, я дерусь в легчайшем, поэтому моим соперником будет кто-то из топовой четвёрки дивизиона», — приводит слова Петра Яна Fight Time.



Ян в настоящее время занимает четвёртую строчку в рейтинге легчайшего веса, разделяя её с Рафаэлем Ассунсао. В первой тройке находятся Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и Кори Сэндхаген.