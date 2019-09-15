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Ян: следующим соперником станет кто-то из топовой четвёрки легчайшего веса

Ян: следующим соперником станет кто-то из топовой четвёрки легчайшего веса
Бокс/ММА / ММА 0

Российский легковес UFC Пётр Ян подтвердил, что с большой долей вероятности вернётся в октагон в декабре 2019 года на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. По словам Яна, его соперником станет кто-то из топ-4 легчайшего веса.

«Кто будет соперником, пока нет точной информации. Есть пока просто предпосылки. Что бой будет в декабре, тоже большая вероятность. Я жду от менеджеров и матчмейкеров стопроцентной информации, и тогда уже, думаю, огласим.

«Вероятность того, что соперником будет действующий чемпион Генри Сехудо, самая минимальная. Сейчас он будет защищать пояс в наилегчайшем весе, я дерусь в легчайшем, поэтому моим соперником будет кто-то из топовой четвёрки дивизиона», — приводит слова Петра Яна Fight Time.

Ян в настоящее время занимает четвёртую строчку в рейтинге легчайшего веса, разделяя её с Рафаэлем Ассунсао. В первой тройке находятся Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и Кори Сэндхаген.

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