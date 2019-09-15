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Уайлдер: с Тайсоном Фьюри покончено

Уайлдер: с Тайсоном Фьюри покончено
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Отто Уаллина.

«Люди понимают, что Фьюри уже не тот, что раньше. Именно это я и делаю со своими соперниками — ставлю точку в их карьерах. Когда Фьюри пережил сотрясение мозга после моего удара, он что-то потерял. С Тайсоном Фьюри покончено. Я не могу дождаться нашего поединка, потому что в первом нашем бою я тоже был не лучшей версией себя. Фьюри же тогда был на пике. Реванш должен сложиться по-другому.

Куклы вуду и его цыганская магия не помогут ему, когда он окажется на ринге со мной. У меня плохие намерения. Это будет интересный, но короткий вечер», — приводит слова Деонтея Уайлдера Mirror.

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