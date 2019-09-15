Батыргазиев, Гаджимагомедов и Кушиташвили вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу

В воскресенье, 15 сентября, на чемпионате мира в Екатеринбурге прошли соревнования в трех весовых категориях — до 57 кг, до 81 кг и до 91 кг. По итогам восьмого дня турнира свои победы одержали россияне Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов и Георгий Кушиташвили и вышли в 1/8 финала мирового первенства.



Батыргазиев единогласным решением судей победил болгарина Бояна Асенова. В третьем отрезке встречи боксеру из Болгарии дважды отсчитали нокдаун. В 1/8 финала Батыргазиев встретится с аргентинцем Мирко Куэллой. Их поединок состоится 17 сентября во время вечерней сессии.



Гаджимагомедов убедительно взял верх над турком Бератом Акаром. Все судьи отдали победу россиянину. В 1/8 финала днем 17 сентября Гаджимагомедов встретится с Давидом Кираном Ньикой из Новой Зеландии.



Для Кушиташвили бой с валиийцем Сэмми Ли получился крайне сложным — боксер из Уэльса оказал серьезное сопротивление. В итоге поединок получился очень близким, в котором большинство судей отдали победу Кушиташвили (4-1). За выход в четвертьфинал Кушиташвили во вторник вечером поспорит с белорусом Михаилом Даугалявецом.

