Украинский боксёр похвалил организаторов ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксёр сборной Украины Марат Григорян остался доволен организацией чемпионата мира по боксу — 2019 в Екатеринбурге.



«Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание — всё, что нужно. Всё отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал. Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается — мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие. Политика тут ни при чём.



Ещё до решения судей знал, что победил (Ягубова), хотя нервы, конечно, были. Всё-таки это первый бой на турнире, сложно расслабиться. В следующих боях будет лучше. Я лично приехал сюда за победой на чемпионате мира. Да, сборная Украины начала турнир плохо, много проигрывали, но сейчас будем брать реванши. Завтра начнут наши тяжеловесы — посмотрим, как у них пойдёт», — приводит слова Григоряна РИА «Новости».