А. Емельяненко и Кокляев проведут бой 29 ноября
Стала известна дата и место проведения боя бойца ММА Александра Емельяненко с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Постер мероприятия был опуликован в социальных сетях. Поединок состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».
Подеинок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы убудут выступать в боксёрских перчатках.
Ранее спортсмены в своих социальных сетях объявили о подписании контракта на поединок. Ранее Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость.
Посмотреть постер события можно в твиттер-аккаунте Drafts 2.0.
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