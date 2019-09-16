А. Емельяненко и Кокляев проведут бой 29 ноября

Стала известна дата и место проведения боя бойца ММА Александра Емельяненко с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Постер мероприятия был опуликован в социальных сетях. Поединок состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы убудут выступать в боксёрских перчатках.

Ранее спортсмены в своих социальных сетях объявили о подписании контракта на поединок. Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость.

Посмотреть постер события можно в твиттер-аккаунте Drafts 2.0.