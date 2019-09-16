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Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением в «Твиттере», где, как предполагается, обнародовал дату и место своего следующего боя, но ничего к этому не добавил.

«Дублин, 14 декабря», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Посмотреть сообщение Макгрегора можно в «Твиттере».

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов победил соперника в четвёртом раунде, применив болевой приём.

После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон. Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

Макгрегор едет в Москву на реванш с Хабибом. Это лучшее, что можно придумать
Похоже, этот бой будет смотреть весь мир.
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