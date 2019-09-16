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Промоутер Фьюри признал, что бой Тайсона с Уайлдером могут отложить

Промоутер Фьюри признал, что бой Тайсона с Уайлдером могут отложить
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, который 14 сентября одержал победу в поединке со шведом Отто Уаллином, сообщил, что существует вероятность переноса боя его подопечного с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером, запланированного на 22 февраля 2020 года.

Фьюри, сражаясь с Уаллином, получил сильное рассечение, и именно это, по словам Уоррена, может помешать проведению боя в срок.

«Если рассечение не заживёт как следует, бой, возможно, придётся отложить. Надеюсь, этого не случится. Всё зависит от того, как будет проходить выздоровление. Если всё будет в порядке, проблем не ожидаю. Но дело ведь не только в бое. Надо ещё тренироваться, проводить спарринги», — приводит слова Уоррена Boxing247.

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