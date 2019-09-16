Поражение от Гэтжи не заставило Серроне отказаться от цели выиграть 50 боёв

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне подтвердил, что намерен добраться до отметки в 50 выигранных поединков в MMA, после того как 14 сентября его победил соотечественник Джастин Гэтжи на турнире UFC Fight Night 158. Серроне провёл 49 боёв, в 36 из которых победил.

«50 побед — тот показатель, которого я намерен достичь. В карьере бывают как взлёты, так и падения. Когда побеждаешь, все хотят знать, что же такого ты сделал для победы. А когда терпишь поражения, все спрашивают: чего ты не сделал? Да ничего особенного. Я упорно тренировался. Я пахал как проклятый. Но это не сработало», — приводит слова Серроне MMAJunkie.

Поражение от Гэтжи стало для Серроне вторым подряд. В июне 2019 года его победил американец Тони Фергюсон.