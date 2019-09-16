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Тищенко сразится с Акбербаевым в Екатеринбурге 2 ноября

Тищенко сразится с Акбербаевым в Екатеринбурге 2 ноября
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (5-0), представляющий команду Академии единоборств РМК, проведёт свой следующий профессиональный бой 2 ноября в Екатеринбурге в карде турнира RCC Boxing Promotions. Российскому боксёру предстоит первая защита титула WBO Inter-Continental, который он завоевал в поединке с чемпионом Африки Абрахамом Табулом (16-1-1) в июле этого года. На этот раз Тищенко проведёт бой с бывшим чемпионом Азии по версии WBA непобеждённым Исы Акбербаевым (20-0, 15 КО).

Интересно, что это первый соперник Тищенко, который не имеет поражений. Более того, Акбербаев уже владел титулом интерконтинентального чемпиона, а также был чемпионом мира по версии GBC.

Напомним, что Тищенко дебютировал в профессионалах в 2018 году и с тех пор провёл уже пять успешных поединков, в том числе и в США. Сейчас боксёр Академии единоборств РМК занимает 11-ю строчку в рейтинге WBO и 14-ю — в IBF. Недавно Евгений прилетел в Россию из США, где помогал Тайсону Фьюри в подготовке к поединку с Отто Уаллином.

Тищенко нокаутировал Табула и завоевал пояс WBO Intercontinental
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