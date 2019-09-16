Сен-Пьер: Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер признал, что с нетерпением ожидает поединка с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, применив удушающий приём в третьем раунде боя с представителем США Дастином Порье. Одним из наиболее вероятных следующих соперников Хабиба считается как раз Фергюсон.

«Хабиб должен драться с Фергюсоном на все сто. И это будет очень хороший бой. Я большой фанат этого боя. Не знаю, кто победит. Тони нравится вести грязный бой с коленями и локтями. Это его стиль. Хабиб любит контролировать парней на земле, там он действует лучше всего», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.

При этом канадец отказался давать прогноз на исход возможного поединка.

«Многое зависит от стиля, поэтому сложно дать точный прогноз», — добавил он.