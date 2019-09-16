В Петрозаводске пройдёт открытый чемпионат по тайскому боксу

С 12 по 13 октября состоится открытый чемпионат и первенство города Петрозаводска («Дом бокса») по тайскому боксу, в котором примут участие спортсмены разных возрастов. 12 октября состоятся предварительные поединки, 13 октября — финалы.

В турнире примут участие женщины и мужчины старше 18 лет (класс А и класс Б, не более пяти боёв), юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девочки (14-15 лет), младшие юноши и девочки (12-13 лет), мальчики и девочки (10-11 лет).

Также в период соревнований будут проведены матчевые встречи среди детей в возрасте 6-7 лет, 8-9 лет и среди взрослых в возрасте старше 40 лет.