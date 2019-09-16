Аскрен — Макгрегору: Дублин, 14 декабря? А я думал, ты будешь драться в Москве

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал заявление Конора Макгрегора о возвращении в октагон 14 декабря на турнире в Дублине.



«Дублин, 14 декабря? А я думал, что ты будешь драться с Хабибом Нурмагомедовым в Москве», — написал Аскрен в своём «твиттере».

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов победил соперника в четвёртом раунде, применив болевой приём.



После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон. Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.