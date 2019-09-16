Фьюри наложили 47 швов после поединка с Уаллином

Бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри наложили 47 швов после поединка со шведским боксёром Отто Уаллином, сообщает Boxing News 24.



Напомним, Фьюри 14 сентября одержал победу в поединке с Отто Уаллином единогласным решением судей. Счёт судейских записок — 116-112, 117-111, 118-110.

Фьюри, сражаясь с Уаллином, получил сильное рассечение, это может помешать проведению поединка с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером, запланированного на 22 февраля 2020 года. По словам промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, бой могут перенести.



Отец Фьюри после боя с Уаллином сказал, что подобное рассечение может и вовсе поставить крест на карьере сына, добавив, что это выступление было худшим в карьере Тайсона.