Фьюри наложили 47 швов после поединка с Уаллином
Бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри наложили 47 швов после поединка со шведским боксёром Отто Уаллином, сообщает Boxing News 24.
Напомним, Фьюри 14 сентября одержал победу в поединке с Отто Уаллином единогласным решением судей. Счёт судейских записок — 116-112, 117-111, 118-110.
Фьюри, сражаясь с Уаллином, получил сильное рассечение, это может помешать проведению поединка с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером, запланированного на 22 февраля 2020 года. По словам промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, бой могут перенести.
Отец Фьюри после боя с Уаллином сказал, что подобное рассечение может и вовсе поставить крест на карьере сына, добавив, что это выступление было худшим в карьере Тайсона.
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