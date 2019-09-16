Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч

Американский боец UFC, бывший временный чемпион организации Дастин Порье заявил, что чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов перевёл в его благотворительный фонд Good Fight Foundation $ 100 тыс. В настоящий момент проект направлен на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.
«Это очень здорово, потому что может помочь многим людям. Я ценю его помощь и очень благодарен», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.
Напомним, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником в главном бою шоу стал Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за три раунда, победив удушающим приёмом. Для него это была вторая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал в апреле 2018 года, а первую защиту провёл в октябре минувшего года в бою с Конором Макгрегором.
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
22:33
-
20:41
-
19:37
-
18:35
-
17:17
-
16:30
-
15:30
-
14:23
-
13:18
-
12:25
-
11:32
-
10:18
-
09:13
-
08:38
-
00:48
- 15 сентября 2019
-
22:58
-
21:59
-
20:50
-
19:40
-
18:58
-
17:56
-
16:49
-
15:28
-
14:23
-
13:59
-
13:22
-
12:29
-
11:33
-
11:04
-
09:21
-
08:20
-
07:56
-
07:18
-
00:38