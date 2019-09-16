Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч

Американский боец UFC, бывший временный чемпион организации Дастин Порье заявил, что чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов перевёл в его благотворительный фонд Good Fight Foundation $ 100 тыс. В настоящий момент проект направлен на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.



«Это очень здорово, потому что может помочь многим людям. Я ценю его помощь и очень благодарен», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.



Напомним, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником в главном бою шоу стал Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за три раунда, победив удушающим приёмом. Для него это была вторая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал в апреле 2018 года, а первую защиту провёл в октябре минувшего года в бою с Конором Макгрегором.