Магомедшарипов и Каттар сразятся 9 ноября в Москве

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар выступят на турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».

Изначально бой Магомедшарипова и Каттара должен был пройти на турнире в Бостоне, однако из-за проблем со здоровьем у россиянина поединок пришлось перенести.

Последний бой в UFC Магомедшарипов провёл в марте 2019 года. На турнире организации в Лас-Вегасе он победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на его счету пять боёв в UFC и столько же побед.

Главным боем на турнире UFC в Москве станет поединок с участием российского бойца Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.