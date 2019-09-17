Магомедшарипов и Каттар сразятся 9 ноября в Москве
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар выступят на турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».
Изначально бой Магомедшарипова и Каттара должен был пройти на турнире в Бостоне, однако из-за проблем со здоровьем у россиянина поединок пришлось перенести.
Последний бой в UFC Магомедшарипов провёл в марте 2019 года. На турнире организации в Лас-Вегасе он победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на его счету пять боёв в UFC и столько же побед.
Главным боем на турнире UFC в Москве станет поединок с участием российского бойца Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.
Вице-президент UFC назвал российских бойцов, способных выйти на уровень Хабиба
- 17 сентября 2019
-
10:23
-
09:49
-
09:27
-
01:27
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
22:33
-
20:41
-
19:37
-
18:35
-
17:17
-
16:30
-
15:30
-
14:23
-
13:18
-
12:25
-
11:32
-
10:18
-
09:13
-
08:38
-
00:48
- 15 сентября 2019
-
22:58
-
21:59
-
20:50
-
19:40
-
18:58
-
17:56
-
16:49
-
15:28
-
14:23
-
13:59
-
13:22
-
12:29
-
11:33
-
11:04
-
09:21
Партнерский контент